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среда, 14 апреля 2021 15:27

Ребенка не взяли в садик, потому что родители не знают венгерского языка

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Ребенка не взяли в садик, потому что родители не знают венгерского языка
Досадный инцидент произошел в детском саду им. Святого Иосифа, который расположен на улице Тюльпанов Фото: pixabay.com

В Виноградове Закарпатской области ребенка отказались принять в садик, потому что его родители не знают венгерского языка.

Досадный инцидент произошел в детском саду им. Святого Иосифа, который расположен на улице Тюльпанов, рассказал отец ребенка Сергей Волошин в Facebook.

"Я проживаю рядом с этим детским садом и сюда когда-то ходила моя жена. Мы и решили, что отдадим своего ребенка тоже сюда. Мы написали заявление, предоставили все документы, пообщались с заведующей садика. И она мне объяснила, что надо писать два заявления. Одно - в детский сад, другое - в церковь. Объяснила, в какую церковь идти и будто бы там должны согласовать все, потому что есть такая норма - кто-то с ребенком должен общаться дома на венгерском языке. И поскольку у нас есть родственники, которые владеют этим языком, мы не обратили на это внимание. Я пошел в церковь, написал заявление и у меня его приняли", - рассказал Сергей Волошин.

Ответ о приеме ребенка в детский сад ему должны были предоставить в марте. Но из-за карантина, он сам недавно наведался в садик. Там мужчине сообщили, что они не примут его ребенка, потому что родители не владеют венгерским языком.

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"Я обратился в детсад, чтобы узнать, когда будет прием в группу. Заведующая сказала, если отец или мать не владеют венгерским языком, то ребенка если и примут, то при условии наличия свободных места. Моему возмущению не было предела. Я считаю, что на территории Украины действуют украинские законы и Конституция", - сказал Сергей Волошин.

По словам отца, садик: вероятно: строился на деньги гуманитарной помощи из Венгрии, однако юридически он подчиняется Виноградовскому городскому совету. Он добавил, что не был против того, чтобы его ребенок изучал венгерский язык.

"Я пошел в церковь и пытался объяснить, что такого не может быть. Потому что получается так, что в Виноградове нацменьшинство - это уже украинцы. Потому ребенка не взяли в садик из-за того, что мы с женой не знаем венгерского. А в церкви просто развели руками", - сказал Сергей Волошин.

По словам мужчины, этот детсад официально находится на балансе Виноградовского городского совета и там не имеют права отказывать в зачислении ребенка только потому, что его родители не знают венгерского языка.

В комментариях поддержали Сергея Волошина. Там отмечают, что в детском саду отказывали даже детям из венгроязычных семей.

В Черновцах в детском саду №42 "Перлинка" разразился скандал. Отец воспитанницы детсада Игорь Лесько заявил, что его ребенка демонстративно не поздравили с 8 марта, ведь он не сдал денег на подарок.

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