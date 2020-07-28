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вторник, 28 июля 2020 18:40

Реанимировали 1,5 час.: 3-летний мальчик упал с пирса в реку

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Реанимировали 1,5 час.: 3-летний мальчик упал с пирса в реку
В Кривом Роге 3-летний мальчик упал с парса в реку Ингулец. Его реанимировали 1,5 ч., но спасти не смогли. Фото: one.kr.ua

В Центрально-городском районе Кривого Рога 3-летний ребенок упал с пирса в реку Ингулец.

Родители мальчика обратились в полицию, когда заметили, что ребенок пропал. Патрульные обследовали территорию и увидели малыша в воде.

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"Сотрудники патрульной полиции вытащили ребенка из воды и начали проводить реанимационные действия до приезда "скорой". Когда прибыли медики, правоохранители передали им ребенка, и они начали оказывать ему помощь", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кривого Рога, передает ТСН.ua.

Бригада скорой помощи 1,5 час. боролась за жизнь ребенка. Но спасти его, к сожалению, не удалось. Мальчик умер на руках у медиков.

В курортном селе Железный Порт Голопристанского района Херсонской области в море утонула 3-летняя девочка. Отдыхала первый день с 56-летней бабой и ее 38-летним сожителем. На курорт приехали с Кропивницкого.

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