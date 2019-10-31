Разыскивают убийцу родного дяди: показали фото опасного преступника

На Харьковщине разыскивают 34-летнего Сергея Ищенко из села Садовое Близнюковского района.

Его подозревают в убийстве дяди, тело которого нашли 30 октября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Тело 52-летнего мужчины со следами насильственной смерти обнаружили в собственном доме в селе Садовое", - рассказали в полиции и показали фото подозреваемого.

Автор: hk.npu.gov.ua На Харьковщине разыскивают 34-летнего Сергея Ищенко. Его подозревают в убийстве 52-летнего отца

Если кто-то владеете какой-либо информацией о местонахождении злоумышленника, просят сообщить в Близнюковское отделение полиции по телефонам: 102, (095) 93-91-076, (099) 00-52-195 или иным доступным способом.

На Днепропетровщине разыскивают 43-летнего Святослава Беспалько с Каменского. Його подозревают в умышленном убийстве 32-летнего знакомого.