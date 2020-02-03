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Разыскивают девушку, которая сбежала к своему парню

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Разыскивают девушку, которая сбежала к своему парню
На Харьковщине разыскивают девушку. Фото: 2day.kh.ua

В Харьковской обл. ищут 14-летнюю Елену Калашник.

Она сбежала с 20-летним парнем, сообщает Kharkin Today.

1 февраля около 10.00 девочка ушла гулять со своим парнем в поселке Ольшаны Дергачевского р-на Харьковской обл. Утром 3 февраля она позвонила домой, но после этого телефон выключила.

"Девочка может находиться с молодым человеком в Харькове", - сообщил сотрудник Ювенальной превенции ГУ ЧП в Харьковской области Дмитрий Романюк.

"Сегодня в 10 часов она последний раз звонила маме. А потом выключила телефон, и ее местонахождение на данный момент не известно. Мама позвонила в полицию и сообщила, что девочка пропала без вести", - сказал Романюк.

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14-летняя школьница встречается со взрослым парнем и не впервые убегает из дома. Полиция разыскивает их впервые.

"Она у своего молодого человека. Но где именно, мы не знаем. Якобы они находятся в Харькове. Девочка постоянно убегала к нему. Неоднократно приезжала мама парня в Ольшаны и забирала сына домой в Люботин. Они постоянно убегали из дома, чтобы встретиться. Но ранее в полицию никто не обращался", - отметил сотрудник Ювенальной превенции.

В Киеве 5-й месяц разыскивают 23-летнего Дениса Гуменного. Он исчез в сентябре прошлого года на улице Бальзака на Троещине.

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03
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