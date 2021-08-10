Развлекались: дети приковали мать наручниками

В Кривом Роге дети приковали мать наручниками возле дома. Открыть их не смогли. Фото: dp.dsns.gov.ua

В Кривом Роге дети приковали мать самодельными наручниками к металлической конструкции возле дома на ул. Панаса Мирного. Так развлекались. Однако открыть наручники не смогли.

Событие произошло 9 августа около 18:40, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Дети потерпевшей, играя, пристегнули ее к металлической конструкции. Но открыть наручники не смогли. Спасатели с помощью шанцевого инструмента и шпильки освободили руку 38-летней женщины", - рассказали спасатели.

Госпитализация в медицинское учреждение женщине не понадобилась.

В Киеве мужчина надел на половой орган гайку, а снять ее не смог. Мужчину госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №3. Но медики самостоятельно справиться с проблемой не смогли, вызвали спасателей. Те совместно с медиками сняли с полового органа мужчины гайку. Он не пострадал.