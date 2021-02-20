Разрешили экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

Год назад 22 февраля суд города Бургас в Болгарии разрешил экстрадицию в Украину 43-летнего Алексея Левина (Москаленко). Его подозревают в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк в июле 2018-го. Фото: flagman.bg

22 февраля в прошлом году суд города Бургас в Болгарии разрешил экстрадицию в Украину 43-летнего Алексея Левина (Москаленко). Его подозревают в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк июле 2018-го.

Также суд арестовал подозреваемого, чтобы обеспечить его фактическую передачу украинским правоохранителям. И уже 16 марта состоялась экстрадиция подозреваемого в Украину. На следующий день Алексея Левина взяли под стражу без права на залог по решению Печерского райсуда Киева. С тех пор находится за решеткой.

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Левина судят вместе головой Херсонского областного совета Владиславом Мангером. Их обвиняют в заказе убийства Гандзюк. Показания против них дал еще один фигурант дела Игорь Павловский. Рассказал, что Мангер угрожал ему и его дочери. Поэтому он сначала предоставил суду ложные показания о непричастности чиновника к убийству.

В частности, Павловский заявил, что слышал разговор, участником которой был Левин. Речь шла о Гандзюк, что ее надо "проучить", потому что она, по словам Левина, "много гавкала на Николаича (Мангера. - Gazeta.ua)".

Левин и Мангер будут оставаться под стражей как минимум до 28 марта. Прокуратура просит для них по 12 лет тюрьмы. Оба своей вины не признают.

Владислав Мангер по версии следствия заказал нападение на Екатерину Гандзюк через двух посредников - Алексея Левина и Игоря Павловского. Заплатил им $5,6 тыс. За умышленное убийство задержали и осудили пятерых исполнителей. Они получили от трех до шести лет тюрьмы. В апреле прошлого года Мангеру смягчили подозрение с "заказ убийства" на "организацию умышленного тяжкого телесного повреждения, носящего характер особого мучения и повлекшего смерть". Его дело объединили с делом Левина и приостановили в связи с розыском последнего. Павловский пошел на сделку со следствием. Ему тоже смягчили подозрение. И он уже получил приговор. Его признали виновным в сокрытии преступления. Присудили два года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком один год.