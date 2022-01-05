Разозлило поведение: офицер разведки бил и душил подчиненную

В Мариуполе офицера отдела разведки обвиняют в избиении подчиненного. Фото: npu.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области взяли под стражу офицера отдела разведки, которого обвиняют в избиении подчиненной.

Старшему лейтенанту не понравилось поведение женщины, сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

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"В одной из воинских частей Мариуполя офицер отдела разведки, которого разозлило поведение подчиненной, схватил за шею и душил женщину - старшего матроса, а также бил ее по лицу и голове", - сказано в сообщении.

Офицеру избрали безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей на гауптвахте сроком на 60 суток. Досудебное расследование продолжается.

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