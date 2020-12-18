Разоблачили мощную наркогруппировку

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В Киеве разоблачили и задержали мощную наркогруппировку.

7 участников преступной группировки "работали" на территории столичного региона, сообщает пресс служба Киевской городской прокуратуры.

"Члены организованной группы в заранее оборудованной нарколаборатории занимались изготовлением психотропных веществ и особо опасных наркотических средств. Реализовывали изготовленную "продукцию" наркозависимым, раскладывая "закладки" и через почтовые отделения на территории города Киева и Киевской области", - рассказали в прокуратуре.

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Во время обысков изъято около 300 кг прекурсоров и химических веществ, которые использовались для изготовления психотропных средств, 20 кг психотропного вещества - альфа PVP, 3 кг каннабиса, более 200 таблеток MDMA, амфетамин, псилоцибиновые грибы, а также 150 патронов калибра 7,62 и 5,45, пистолет и гранату Ф-1.

Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

В Одесской области прекратили деятельность мощной нарколаборатории, которую организовал 50-летний мужчина. Он арендовал в Овидиопольском районе дом, в котором делал амфетамин с целью сбыта по всей Украине и за ее пределами. Для изготовления психотропного вещества мужчина привлек 29-летнего "специалиста" из Черкасской области. А для его распространения - 48-летнего жителя Одесской области.