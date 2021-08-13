Разбитая квартира залита кровью: экс-прокурор терроризирует семью и соседей

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В Днепре жители многоэтажки на просп. Богдана Хмельницкого вызвали полицию к агрессивному соседу 12 августа.

Тот систематически избивает жену, дебоширит и терроризирует соседей. Из квартиры постоянно слышны крики, драки, плач ребенка, доносится неприятный запах, сообщает "Репортер Днепр".

Полицейские застали агрессора и семью дома. Мужчина и жена были пьяны и окровавлены. А женщина еще и избита. Также в крови ходил голый и босой 3-летний сын. Вещи в квартире замазаны кровью, повсюду беспорядок, разбитая мебель.

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Ребенка полицейские передали медикам на обследование. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные гематомы.

Домашнего тирана доставили в отделение полиции. Оказалось, он - бывший прокурор.

В Луцке 62-летний мужчина зарубил бывшую жену и 22-летнюю дочь. Мужчина годами издевался над ними и даже над сыном с ДЦП, когда тот был жив. А также допекал соседям. На агрессора неоднократно жаловались в полицию, но там должным образом не реагировали, по словам родственников убитых. Мужчину арестовали. Впоследствии нашли мертвым в камере следственного изолятора.