"Разбирать не решаюсь" - активист нашел под авто средство слежения

В Киеве активист Николай Выговский обнаружил на своем автомобиле устройство, похожее на средство для слежки. Фото: facebook.com/vyhovsky.m

В Киеве общественный активист Николай Выговский обнаружил на своем автомобиле устройство, похожее на средство для слежки.

Фото трекера показал в Facebook.

"Снял со дна машины такую ​​штуку на магните. Похоже на трекер, но разбирать не решаюсь", - написал он.

Добавил, что услышал стук, когда начал ехать. Вышел и заглянул под авто, где увидел устройство.

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"Как показывает практика, после такого организуют нападения", - говорят единомышленники из "Самозащиты".

В комментариях к сообщению Выговскому советуют обратиться в полицию, однако предмет пока не отдавать.

Николай Выговский - соучредитель Гражданского сектора Евромайдана, коалиции "Реанимационный пакет реформ", экс-координатор "Руху Чесно". Также в этом году Выговский координировал первый объединенный "Марш за Киев".

В авто активиста Автомайдана нашли предмет, по внешним признакам похожий на средство слежения. GPS-маячок был прилеплен скотчем под сиденьем. Владелец авто обнаружил его "механически и случайно".