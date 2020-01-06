Расстрел мужчины в Херсоне: в деле началось движение

В Каховке люди палят шины под райотделом полиции и требуют справедливого расследования убийства 26-летнего Владимира Чебукина. Фото - ТСН

С родственниками расстрелянного в Каховке 26-летнего Владимира Чебукина встретились следователи в прокуратуре Херсонской области.

Совместное совещание состоялось с участием прокуроров Офиса генпрокурора, руководства прокуратуры Херсонской области, представителей ГБР и Национальной полиции, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Сама встреча была организована с целью беспристрастного и всестороннего расследования дела. Обсужденные вопросы касались обеспечения надлежащего состояния досудебного расследования уголовного производства. Представители потерпевшей стороны выразили свое видение данного преступления. Все слова пострадавших приняты во внимание и будут тщательно изучены правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Также указано, что прокурор Херсонской области Игорь Ивченко рассказал, что "приезд в Херсон группы прокуроров Офиса имеет целью координации работы следователей и прокуроров в расследовании убийства, а их задачей является тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояния производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц".

1 января Владимир Чебукин пришел к бывшей жене. Между ним и ее сожителем возник конфликт, в ходе которого Чебукин якобы выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, но не ранил его. Владелец дома сделал в ответ несколько выстрелов из карабина. Чебукина забрали в больницу, но через 2 дня он умер. 29-летнего стрелка 4 января суд арестовал на 60 суток по подозрению в совершении умышленного убийства. В Чебукина стрелял бывший милиционер, оперуполномоченный, который работал в правоохранительных органах до 2012 года. Вместе с ним и бывшей женой убитого в доме отдыхал сотрудник Каховского райотдела милиции.