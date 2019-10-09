Расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова на завершающей стадии - Труба

Следователи ждут последние результаты экспертиз. Фото: из открытых источников

Расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области находится на завершающей стадии.

Об этом глава Государственного бюро расследования Роман Труба заявил на брифинге в Киеве.

"События этого дня воспроизведены следователями ГБР поминутно. Сейчас следователи ожидают последние результаты экспертиз", - сказал он.

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3 июня 5-летний Кирилл Тлявов умер в киевской больнице после пулевого ранения в голову. На следующий день суд взял под стражу двух подозреваемых в убийстве полицейских. 17 июля появился третий подозреваемый. Ему также было объявлено о подозрении по статье о "совершение хулиганских действий с применением огнестрельного оружия". На месте убийства правоохранители обнаружили гильзы от мелкокалиберной винтовки.