Рассказали о семье 7-летнего мальчика, который 15 ч бродил по болотам

В селе Холонов на Волыни исчез 7-летний Матвей Читкайло. На следующий день его нашли в болоте. Мальчик жив. Рассказал, что сбежал. А потом боялся возвращаться домой. Фото: vl.npu.gov.ua

7-летний Матвей Читкайло из села Холонов Гороховского района на Волыни, который 15 ч бродил по болотам, остается в больнице. Там пробудет минимум до понедельника. Мальчик получил общее переохлаждение и шок, по словам врачей.

Семья мальчика неблагополучная. Отец умер. А мать злоупотребляет алкоголем, рассказал Gazeta.ua староста села Александр Мартынов.

"Мальчик живет с старшим братом, мамой, дедушкой и бабушкой. Мать злоупотребляет. Однако все взрослые подрабатывают, дети не нуждались никогда. Они были и сыты, и одеты. В школу ходили", - говорит Мартынов.

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О том, в каких условиях воспитываются дети, в полиции шокированы. Это открылось, только когда Матвей исчез, говорит заместитель начальника областной полиции Сергей Козак.

"Дети живут в ненадлежащих условиях. Но ни компетентные органы местного самоуправления, ни соцслужбы об этом в полицию не объявляли", - рассказал Козак.

Однако староста села объясняет: не информировал социальные службы о том, в каких условиях воспитывают детей, потому что не было оснований.

В ближайшее время будет решаться вопрос о привлечении матери к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, по словам Козака. И соответствующие органы - за служебную халатность.

7-летний Матвей Читкайло из села Холонов Гороховского района Волыни более 15 ч бродил по болотам. Мальчик исчез 7 апреля. Днем играл с соседскими детьми на площадке, но домой не вернулся. Последний раз люди видели его около 17:00. Мать заметила исчезновение около 21:00. В полицию обратилась утром 8 апреля. Искала своими силами, объяснила.