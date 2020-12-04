Рассказали о погибшем в Польше украинского зароботчанина

Украинец 30-летний Александр Вецало с женой. Мужчина погиб на работе в Польше. Фото: facebook.com/groups/1055427814800073

Погибшего в Польше 30-летнего украинского зароботчанина звали Александр Вецало. Он с Ободовки Тростянецкого района Винницкой области.

На украинца упала металлическая конструкция с мостового крана, которая не оставила мужчине шансов на жизнь. Об этом пишут в Тростянецких известиях.

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В Польше Александр работал легально.

Проживал в Озимеку с семьей: 9-летней дочерью от первого брака и беременной женой.

Трагедия на одном из предприятий польского города Озимек произошла в среду, 2 декабря, в 6:35. На место вызвали медицинский вертолет, однако это не помогло спасти пострадавшего. Гражданин Украины погиб, несмотря на попытки медиков реанимировать его. Полиция и прокуратура расследуют причины, которые привели к гибели мужчины. Государственная инспекция труда проверит, в каких условиях выполнялась работа.