Рассказали о погибшем в Польше украинского зароботчанина

Погибшего в Польше 30-летнего украинского зароботчанина звали Александр Вецало. Он с Ободовки Тростянецкого района Винницкой области.
На украинца упала металлическая конструкция с мостового крана, которая не оставила мужчине шансов на жизнь. Об этом пишут в Тростянецких известиях.
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В Польше Александр работал легально.
Проживал в Озимеку с семьей: 9-летней дочерью от первого брака и беременной женой.
Трагедия на одном из предприятий польского города Озимек произошла в среду, 2 декабря, в 6:35. На место вызвали медицинский вертолет, однако это не помогло спасти пострадавшего. Гражданин Украины погиб, несмотря на попытки медиков реанимировать его. Полиция и прокуратура расследуют причины, которые привели к гибели мужчины. Государственная инспекция труда проверит, в каких условиях выполнялась работа.
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