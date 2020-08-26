Рассказали о майоре, который оставил без ног 3 курсанток

Майор Владимир Холодный за рулем собственного авто искалечил трех 23-летних курсанток в Киеве. Фото: скриншот из видео ТСН

Военного, который сел пьяным за руль собственного автомобиля Toyota и искалечил трех 23-летних курсанток в Киеве, зовут Владимир Холодный. Ему 46 лет, родом из Прилук Черниговской области. Имеет звание майора. Участвовал в АТО на Донбассе.

Он задержан и находится в следственном изоляторе. Об этом во время брифинга сообщил начальник Украинской военно-медицинской академии Валерий Савицкий.

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"Это офицер управления. Он около месяца назад приступил к исполнению обязанностей в академии", - рассказал Савицкий.

Информацию, что в тот день на территории военного колледжа было празднование со спиртным, он не подтвердил и не опроверг. Добавил, что пострадавшие Татьяна, Александра и Галина находятся в Главном военном клиническом госпитале. Их жизням угрозы нет. Однако состояние всех трех стабильно тяжелое.

Авария произошла 25 августа, около 16:40, в Шевченковском районе Киева, на улице Зоологической. На территории военного колледжа нетрезвый водитель совершил наезд на трех девушек-курсанток. Травмированным оказали неотложную помощь и оперативно доставили в лечебные учреждения.