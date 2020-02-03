Рассказали о блоггерах, погибших в шахте

Мужчины, которые упали в вентиляцию заброшенной шахты на улице Летчиков в Кривом Роге - Владимир Тенилин и Денис Ткаченко.
Блогеры-экстремалы снимали видео YоuTube-канала Belov blog. Об этом сообщила главный редактор местного издания "Первый криворожский" София Скиба.
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У YоuTube-канала 16,7 тыс. подписчиков. На нем размещаются видеоролики из заброшенных шахт, заводов и карьеров.
"Заброшенные шахты и не только ... Особенности контента - атмосфера заброшенных шахт, не оставит Вас равнодушными", - говорится в описании канала.
Последнее видео набрало 54 тыс. просмотров.
Трагедия произошла в ночь на 3 февраля. 2 мужчин упали в вентиляционное отверстие заброшенной шахты. Они были в группе из 5 экстремалов-блоггеров.
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