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пятница, 07 июня 2019 09:24

Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе

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  Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. Фото: 5 канал
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. Фото: 5 канал

Глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире "Право на власть" на "1+1" рассказал хронологию действий полиции после инцидента в Переяслав-Хмельницком.

Он заявил, что в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова не будет ни покривательства.

Хронология инцидента:

В 16:55 в пятницу, 31 мая на телефон отдела полиции поступило сообщение от дежурного врача Переяславской районной больницы о том, что к ним доставили 5-летнего мальчика. Он имеет черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, внутренне-мозговая гематома костей черепа слева.

"Следственно-оперативная группа прибыла в районную больницу. Офицеры полиции опросили родителей. Первый вопрос был: что случилось. Они объяснили, что ребенок играл на улице и упал, ударившись головой о брусчатку. После опроса врачей полицейские тоже не смогли установить более конкретных обстоятельств", - говорит Князев.

Ребенка полицейские не видели, поскольку с ней работали врачи. Полицейских могут допустить до пострадавших в двух случаях: если они сознательные или общения с полицейскими не принесет потери здоровья потерпевшему.

"Собрав данные и имея предварительно такой диагноз, следственно-оперативная группа прибыла на место падения ребенка, где обнаружила пятна крови на мостовой. Полицейские осмотрели место, изъяли наслоение почвы, начали опрашивать людей относительно обстоятельств происшествия", - пояснил он.

В 23: 13 из больницы поступило сообщение, что хирург, прибывший из областной больницы Киева, обнаружил инородное тело. Он сообщил, что является входное пулевое отверстие в передней части головы. Он начал осматривать снимок около 23 часов.

На расстоянии 40 метров от места падения ребенка на краю обрыва полицейские обнаружили остатки стаканов и бутылки.

"Соответственно от места обнаружения бутылок и падения появилась траектория поиска. На другой стороне обрыва, на крыльце дома были найдены несколько гильз. Это дало возможность предположить офицерам, что это было место совершения правонарушения. Полицейские установили, что дом принадлежит бывшей жене нынешнего работника полиции этого же отдела. По согласованности с местным прокурором, который был на месте происшествия, полицейские зашли на обыск дома, другие работники полиции начали поисковые мероприятия по установлению всех участников событий", - рассказал руководитель Нацполіції.

В 4.04 всех четырех человек, участвовавших в правонарушении, были доставлены в отдел полиции.

"За этот промежуток времени, между 23.30 вечера и 4.04 утра было проведено три неотложных обыски в помещениях, чтобы была возможность немедленного изъять все вещественные доказательства по этому делу", - добавил Сергей Князев.

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Полицейские, 42-летний Владимир Петровец и 31-летний Иван Приходько смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, когда стреляли по жестянкам. Это произошло 31 мая в Переяславе-Хмельницком на Киевщине. Оба правоохранители якобы были пьяными.

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Дата
07
июня

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Голосов: 1343
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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