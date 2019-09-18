Раскрыли подробности избиения Владимира Слончака

Владимир Слончак пострадал во время драки с неизвестным. ФОТО: УНИАН

Об избиении заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака полицию сообщили врачи.

"Слончак обратился к одному из медицинских учреждений Соломенского района столицы, после чего врачи уже сообщили в полицию о том, что у него произошел конфликт с неизвестным, в результате которого он получил травмы различной степени тяжести", – рассказал представитель Национальной полиции Ярослав Тракало журналистам УНИАН.

Конфликт произошел на улице Митрополита Липковского.

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"Сейчас событие зарегистрировано, правоохранители проводят проверку, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР и предоставления правовой квалификации", – отметил спикер Нацполции.

В Киеве неизвестные избили Владимира Слончака, заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. Это произошло в 23:30 в подъезде дома №16 на улице Митрополита Липковского.