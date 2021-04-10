Раскопали оружие и пошли за жертвой в подъезд: банда напала на предпринимателя

В Днепре на просп. Александра Поля задержали членов преступной группы, причастных к вооруженному нападению на 58-летнего предпринимателя. Они вынесли из его квартиры сейф с крупной суммой денег.

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В состав группы входили 4 мужчин в возрасте 25-26 лет, все жители Первомайска. По предварительной информации, лидером группы является 26-летний ранее судимый за вымогательство мужчина, который спланировал разбойное нападение и определил роли между членами группы. Они заранее закопали оружие у дома жертвы, подождали мужчину, раскопали оружие, пошли за ним в подъезд, сообщили в департаменте "Корпуса оперативно-внезапного действия" Нацполиции.

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"Они решили совершить разбойное нападение на мужчину, проникнуть в его квартиру и завладеть имуществом. Заранее закопали оружие у дома жертвы. Перед преступлением раскопали и пошли за жертвой в подъезд. Внутри ждали спецназовцы", - сказано в сообщении.

Во время обысков по месту жительства мужчин нашли пистолеты с патронами, корпус ручной осколочной гранаты РГД-5 и запал к ней, фото потерпевшего, схему его двора и дома, балаклавы, латексные перчатки, мобильные телефоны и т.

Задержанным готовят подозрения в разбое. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

В Каменском на Днепропетровщине двое грузин ворвались в дом и похитили сейф с пистолетом, документами и деньгами. Их нашли на берегу реки Днепр. Заметив полицейских, мужчины бросились бежать вплавь через ледяной водоем. И были задержаны.