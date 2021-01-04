Ранение 6-летнего мальчика в челюсть: как все было

В Тарутинском районе Одесской области 6-летний мальчик получил ранение в челюсть. Предполагали - огнестрельное, выяснилось от взрыва петарды. Фото: pixabay.com

Выяснились обстоятельства травмирования 6-летнего жителя Тарутинского района Одесской области, у которого подозревали огнестрельное ранение челюсти.

Мальчик играл с петардой в своей комнате, как вдруг она взорвалась у его лица. Родители рассказали, что услышали громкий звук и крик из детской. А когда вошли, обнаружили ребенка на полу в крови, сообщили в полиции.

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"Судя по характеру ранения, было предположение, что оно огнестрельное", - сказано в сообщении.

В результате происшествия ребенок с рваной раной левой щеки госпитализирован в Тарутинскую больницу. Его состояние стабильное, а жизни ничего не угрожает.

Происшествие случилось 1 января. Из дома раненого ребенка, где он проживает с семьей, полицейские изъяли 3 охотничьих ружья с соответствующими разрешениями, которые на момент изъятия находились в сейфе.