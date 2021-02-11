Работнику пункта приема лома прострелили глаз

В Харькове в помещении приема металлолома обнаружили тело 60-летнего работника с огнестрельным ранением глаза 3 февраля. С места преступления были похищены деньги - вся выручка.
Подозреваемого в убийстве задержали. Это 36-летний местный житель, сообщили сегодня, 11 февраля, в департаменте уголовного розыска Нацполиции.
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"Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи. Корыстные мотивы руководили налетчиком и на этот раз", - сказано в сообщении.
Продолжаются следственные действия, орудие убийства ищут. Задержанный в убийстве сознался.
Херсонские полицейские разыскивают 28-летнего Антона Белоконя из Киева. Его подозревают в двойном убийстве товарищей 40 и 48 лет в Счастливцево Генического района. Белоконь ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.
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