Работники торгового центра Ocean Plaza показали последствия затопления

Прорыв трубы нанес большой ущерб торгово-развлекательному центру Ocean Plaza.

"Сейчас в магазине работники откачивают остатки воды. Думаю, нанесены большие убытки. В магазине радиотоваров много мокрой техники. Жалуются владельцы магазинов, чьи товары выставлены недалеко от пола. Сейчас подсчитывают убытки. Уборщики вычищают магазин от грязи", – говорит Светлана Сумская, работник химчистки на первом этаже.

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Около торгового центра 4 аварийных крана и около 30 коммунальщиков закладывают новые трубы. Стоит одна пожарная машина. Торговый центр огорожен лентой. Охранникам запрещают пускать людей и давать комментарии.

"Нам запретили говорить, хоть это мы провели эвакуацию. Приписывают все МЧСникам. Двое охранников выносили людей на руках. У них ожоги первой и второй степеней", – рассказал охранник Ocean Plaza.

В Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой. Она затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.