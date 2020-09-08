Работник университета, которого подозревают в изготовлении наркотиков, вернулся на работу

Мужчина вышел под залог. Фото: "Четвертая студия"

Заведующий лабораторией Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени Степана Гжицкого Александр Зайцев вернулся на работу.

Его подозревают в производстве метадона. Он, оплатил 430 тыс. грн залога, передает zaxid.net.

В прокуратуре Львовской обл. обжаловали меру пресечения для Зайцева. 9 сентября Львовский апелляционный суд будет рассматривать апелляционную жалобу и ходатайство об отстранении его от работы.

В отделе кадров университета отказались от комментариев.

"Когда есть доказанный факт, а это только суд может доказать, тогда можно о чем-то говорить. Если говорить о европейских мерках, мы не имеем права что-то говорить до судебных решениях. Будет решение суда, будем принимать решение", - прокомментировал первый проректор университета Игорь Турко.

Турко ранее говорил, что заведующего лабораторией уволят.

Правоохранители обнаружили и обезвредили производство метадона, расположенный прямо в одном из университетов Львова. Заведующий лабораторией вуза вместе с сообщниками успел продать наркотика почти 2 млн грн.