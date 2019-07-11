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четверг, 11 июля 2019 16:29

Работник СБУ продавал звонки знаменитостей

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Работник СБУ продавал звонки знаменитостей
Мужчина брал от 2,5 до 5 тыс. грн за выписку. Фото: Free-Photos / Pixabay

Работник Службы безопасности Украины продавал подробные данные о телефонных звонках с мобильных телефонов граждан.

Офицер нарушил закон Украины "Об информации", пишет в Facebook первая заместитель директора Держбюро расследований Ольга Варченко.

Во избежание подозрений он подрабатывал официальные письменные запросы на предоставление информации о телефонных разговорах. Указывал, что они якобы нужны для расследования.

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"В перечне его "заказов" были достаточно известные в Украине люди. Расценки устанавливал разные - от 2,5 до 5 тысяч гривен за выписку", - добавляет Варченко.

Сейчас материалы расследования передали стороне защиты для ознакомления. Перед законом правоохранитель будет отвечать по ч.2 ст.28, ч.2 ст.163, ч.2 ст. 368 и ч.1 ст.366 УКУ.

5 июля СБУ задержала работника Укроборонпрома, который собирал и отправлял россиянам информацию о работе государственного концерна. Он также докладывал о социально-политической ситуации и приверженность к россиянам среди населения в Запорожье.

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