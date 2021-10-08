Работали в четыре смены: полицейские накрыли онлайн-порностудию

В Запорожье разоблачили работу сети студий по изготовлению и распространению продукции порнографического характера.
Они занимались созданием видеотрансляций в режиме реального времени, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Администраторами нескольких студий были две местные жительницы 23 и 26 лет. Они организовали работу моделей.
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"Всего в сети порностудий работали более 10 девушек. Трансляции велись круглосуточно, для этого работу организовали в четыре смены", - сказано в сообщении.
Во время обысков по месту работы и жительства фигуранток изъяли компьютеры, роутеры, веб-камеры, телефоны, секс-игрушки.
Все это отправили на экспертизу, после которой окончательно определят правовую квалификацию.
В Сумах полицейские разоблачили порностудию, работавшую онлайн.
Незаконный бизнес организовали девушки в возрасте от 19 до 20 лет.
В съемной квартире они создавали порнографическую продукцию, общались в режиме онлайн и предоставляли виртуальные услуги клиентам.
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