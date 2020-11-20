Работал правоохранителем: что известно о харьковском подрывника

В Харькове мужчина угрожал гранатами бывшей жене и подорвался сам. Фото: Харьков fuckup

Полиция Харьковщины проверяет информацию о человеке, который бросил 2 гранаты в квартиру бывшей жены и подорвался сам.

Нападавшему 51 год, зовут Сергей. Он официально не трудоустроен. Раньше вроде бы работал в правоохранительных органах. Об этом рассказал начальник полиции Харьковщины Валерий Сокуренко.

"По его словам, работал в милиции. Давно уволен, по каким мотивам - сказать трудно. Будем выяснять", - сказал Сокуренко.

Соседи о семье знают немного. Говорят, что в квартиру Екатерина с детьми переехала недавно. И вроде как подала мужчину на алименты, что его разозлило. Детей на момент взрывов в квартире не было.

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Подозреваемый в больнице. Состояние тяжелое. Его палату будут круглосуточно охранять.

"Получил он серьезные ранения, кисть оторвана, посекло ноги, туловище, поэтому состояние тяжелое", - рассказал Сокуренко.

Где задержанный взял боевые гранаты РГД-5, будут выяснять следователи. За покушение на жизнь бывшей жены мужчине грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Сегодня, 20 ноября, на пр. Гагарина, 173а в Харькове мужчина пришел в квартиру бывшей жены и угрожал ей гранатой. Когда та вызвала полицию - начал бросать боеприпасы ей в окна. На одном подорвался сам.