Рабочий пугал гранатой шефа, а пострадал сам

В Запорожской области нетрезвый работник угрожал работодателю и хотел кинуть в него гранату.

В результате она разорвалась у него в руке, сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

"8 июня, около 22:00, полицию в городе Токмак обратился 50-летний частный предприниматель, житель Молочанской территориальной общины. Мужчина сообщил, что его рабочий угрожал взорвать гранату, которая затем взорвалась у него в руке. Работники полиции установили личность пострадавшего. Им оказался 37-летний местный житель. Как выяснили правоохранители, у мужчины возник спор с его работодателем. Во время конфликта возмущенный мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, достал из кармана предмет, похожий на гранату, и вызвал взрыв", - рассказала пресс-секретарь Нацполиции области Елена Лебединская.

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Пострадавшего сразу забрала "скорая". Он остался без руки.

В полиции уже открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

В Черкасской области работодателя убили двое работников, которые ухаживали за животными на бывшем кирпичном заводе, который перестроили под ферму. Трагедия произошла в селе Демки Драбивского района. Мужчину убили за то, что не платил зарплату, а только кормил.