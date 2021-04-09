Рабочего похоронило под обломками бетонной стены

В селе Гончары Львовской области на рабочего упала бетонная стена.

Мужчина не выжил, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Львовской области.

Автор: web.telegram.orgdsns_telegram Трагедия произошла 8 апреля в селе Гончары

Автор: web.telegram.orgdsns_telegram Человек не выжил

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"8 апреля во время выполнения демонтажных работ на 3-м этаже заброшенной трехэтажного кирпичного здания упала часть стены. По вызову к месту происшествия прибыли спасатели. С помощью домкрата они изъяли тело погибшего из-под завала и, использовав ноши и спасательную веревку, спустили с 3-го этажа вниз ", - говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

В поселке Шевченково Харьковской области в результате обвала стены в одноэтажном здании погиб 53-летний мужчина. Еще один 37-летний мужчина получил травмы.