Пытался изменить внешность: новые подробности нападения на активистку

Запорожскую активистку Анжелику Белову, на которую напали с ножом, прооперировали.
Ее состояние тяжелое, но стабильное, рассказал муж потерпевшей Константин Белов. Говорит, нападавший увидел его жену в супермаркете рядом с домом. Последовал за ней и в подъезде набросился с ножом.
"Он ударил в спину два раза. Первое ранение было очень глубокое. Пробито легкое, печень, диафрагма", - рассказал мужчина.
Нападение не связывает с работой своей или жены. Такого же мнения и следователи. 40-летний задержанный ранее был осужден на разбойное нападение на женщину, после которого она умерла. В сентябре этого года вышел из тюрьмы после 15 лет заключения.
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Мужчину задержали после анонимного сообщения о его месте жительстве.
"Его задержали в собственной квартире в Хортицком районе. Проживал вместе с матерью. После нападения он пытался изменить свою внешность - самостоятельно состриг себе волосы", - сообщил заместитель начальника областной полиции Василий Чернета.
Добавил, что окончательно о мотиве преступления можно будет говорить после расследования. Нападавшему грозит до 15 лет тюрьмы.
На руководительницу общественной организации "Запорожский цыганский центр" Лачо Дром "Анжелику Белову неизвестный напал днем 24 октября. Его задержали в тот же день.
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