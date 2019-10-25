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пятница, 25 октября 2019 12:50

Пытался изменить внешность: новые подробности нападения на активистку

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Пытался изменить внешность: новые подробности нападения на активистку
Запорожскую активистку Анжелику Белову дважды ударили ножом в спину в подъезде. Злоумышленника задержали. Фото - 1news.zp.ua

Запорожскую активистку Анжелику Белову, на которую напали с ножом, прооперировали.

Ее состояние тяжелое, но стабильное, рассказал муж потерпевшей Константин Белов. Говорит, нападавший увидел его жену в супермаркете рядом с домом. Последовал за ней и в подъезде набросился с ножом.

"Он ударил в спину два раза. Первое ранение было очень глубокое. Пробито легкое, печень, диафрагма", - рассказал мужчина.

Нападение не связывает с работой своей или жены. Такого же мнения и следователи. 40-летний задержанный ранее был осужден на разбойное нападение на женщину, после которого она умерла. В сентябре этого года вышел из тюрьмы после 15 лет заключения.

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Мужчину задержали после анонимного сообщения о его месте жительстве.

"Его задержали в собственной квартире в Хортицком районе. Проживал вместе с матерью. После нападения он пытался изменить свою внешность - самостоятельно состриг себе волосы", - сообщил заместитель начальника областной полиции Василий Чернета.

Добавил, что окончательно о мотиве преступления можно будет говорить после расследования. Нападавшему грозит до 15 лет тюрьмы.

На руководительницу общественной организации "Запорожский цыганский центр" Лачо Дром "Анжелику Белову неизвестный напал днем ​​24 октября. Его задержали в тот же день.

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