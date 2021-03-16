Пытал и поджег дом: мужчина требовал деньги у 81-летней соседки

Подозреваемого мужчину уже задержали правоохранители. Фото: Reuters

На Ровенщине, в г. Здолбунов, грабитель среди ночи ворвался в дом 81-летней пенсионерки и потребовал деньги.

Он связал ее и бил, а потом вытолкал из помещения и поджег его. Об этом сообщает Нацполиция.

"Хозяйка дома обратилась за помощью к соседям, которые вызвали медиков и полицию.

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У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. Им оказался 30-летний сосед пенсионерки. Продолжается расследование происшествия.

В Киеве в подъезде многоэтажки 32-летний мужчина напал на пожилую женщину, украл ее сумку и убежал. Злоумышленника оперативно установили и задержали.