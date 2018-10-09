Пятиклассница сломала обе руки во время урока

Ученица 5 класса сломала две руки на уроке физкультуры. Фото: zab.ru

На Запорожье в Бердянске пятиклассница сломала две руки на уроке физкультуры. В учебном заведении выясняют обстоятельства инцидента, пишет PRO.berdyansk.biz

"Инцидент произошел 8 октября в ООШ №11. По данным администрации учебного заведения, дети на уроке физкультуры выполняли обычные упражнения, которые есть в школьной программе. Пятиклассники должны были пробежать 9 метров с ускорением до середины спортзала. То есть оставалась такое же расстояние для остановки. Девочка этого сделать не успела. Таким образом, с разгона ударилась руками о стену", - говорится в сообщении.

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По словам директора школы Максима Мищенко, после этого инцидента учительница физкультуры подошла к ребенку и спросила о ее состоянии. Как рассказала последняя, ​​девочка ни на что не жаловалась. Травму обнаружили лишь через некоторое время.

"Классный руководитель обратил внимание, что ребенок ведет себя необычно. Девочка пожаловалась, что у нее болит рука. Учитель сопровождал девочку в медпункт и сообщил о случившемся заведующему и родителей", - рассказал Максим Викторович.

Через некоторое время обнаружили переломы обеих кистей рук. Сейчас родители ребенка отказываются комментировать ситуацию.

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