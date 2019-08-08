Пять часов кричала и плакала: полуторагодовалую дочь мать закрыла в квартире

В Мелитополе Запорожской области женщина закрыла в квартире 1,5-летнюю дочь.

Ребенок плакал около 5 часов, пока жители дома по ул. Независимой Украины не вызывали патрульных, сообщили в пресс-службе ведомства.

Автор: facebook.com/zaporizhiapolice В Мелитополе женщина на 5 часов закрыла в квартире 1,5-летнюю дочь

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"Мать закрыла в комнате девочку, дети постоянно кричит и плачет, сообщили соседи. Около 20.00 войдя в комнату, патрульные увидели полуторагодовалую девочку в грязной одежде. Как выяснилось, мать закрыла маленькую 5 часов назад. Ребенка осмотрел врач скорой помощи, и в сопровождении патрульных девочку доставили в детскую больницу. В это время домой вернулась горе-мать, которая ничего объяснить не смогла, потому находилась с признаками опьянения", - говорится в сообщении.

Женщину патрульные доставили в Вознесеновское отделение полиции.

В Житомире двух малолетних детей закрыли в квартире. Они были без присмотра взрослых. К спасателям позвонил мужчина. Он проходил мимо и заметил маленькую девочку, которая сидела на подоконнике пятиэтажки и звала на помощь из открытого окна.