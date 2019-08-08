Пять часов кричала и плакала: полуторагодовалую дочь мать закрыла в квартире

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1134
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2421
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1944
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4176
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13257
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15309
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 765
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2889
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3429
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2916
Фото
Все фото
3
8
6
3
4
Легковушка влетела под автобус: много травмированных
Легковушка влетела под автобус: много травмированных
В Киеве легковушка загорелась из-за столкновения с внедорожником: появились фото и видео
В Киеве легковушка загорелась из-за столкновения с внедорожником: появились фото и видео
Под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике
Под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике
Военных задержали на продаже арсенала оружия
Военных задержали на продаже арсенала оружия
На голову надели мешок: в колодце утопили женщину
На голову надели мешок: в колодце утопили женщину
Видео
Все видео
Мужчина ограбил онкобольную девочку
Мужчина ограбил онкобольную девочку
Из-за ДТП с Зайцевой обратились к Зеленскому - адвокат
Из-за ДТП с Зайцевой обратились к Зеленскому - адвокат
В России автобус снес остановку с людьми: есть погибшие
В России автобус снес остановку с людьми: есть погибшие
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
Небо в черном дыму: на ТЭС произошла авария с выбросами
Небо в черном дыму: на ТЭС произошла авария с выбросами
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 3377
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3735
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 765
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7506
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 1314
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
четверг, 08 августа 2019 13:18

Пять часов кричала и плакала: полуторагодовалую дочь мать закрыла в квартире

  Комментировать

В Мелитополе Запорожской области женщина закрыла в квартире 1,5-летнюю дочь.

Ребенок плакал около 5 часов, пока жители дома по ул. Независимой Украины не вызывали патрульных, сообщили в пресс-службе ведомства.

Автор: facebook.com/zaporizhiapolice
  В Мелитополе женщина на 5 часов закрыла в квартире 1,5-летнюю дочь
В Мелитополе женщина на 5 часов закрыла в квартире 1,5-летнюю дочь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Избитого 2-летнего мальчика бросили посреди улицы в коляске

"Мать закрыла в комнате девочку, дети постоянно кричит и плачет, сообщили соседи. Около 20.00 войдя в комнату, патрульные увидели полуторагодовалую девочку в грязной одежде. Как выяснилось, мать закрыла маленькую 5 часов назад. Ребенка осмотрел врач скорой помощи, и в сопровождении патрульных девочку доставили в детскую больницу. В это время домой вернулась горе-мать, которая ничего объяснить не смогла, потому находилась с признаками опьянения", - говорится в сообщении.

Женщину патрульные доставили в Вознесеновское отделение полиции.

В Житомире двух малолетних детей закрыли в квартире. Они были без присмотра взрослых. К спасателям позвонил мужчина. Он проходил мимо и заметил маленькую девочку, которая сидела на подоконнике пятиэтажки и звала на помощь из открытого окна.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пять часов кричала и плакала: полуторагодовалую дочь мать закрыла в квартире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Умер украинец, которого признавали самым сильным в мире

Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск

Польша вернула часть территорий украинцам

За колоски расстреливали на поле

Самое читаемое
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 43062
Шарлиз Терон - 44 года: самые &quot;горячие&quot; обнаженные снимки знаменитости
Шарлиз Терон - 44 года: самые "горячие" обнаженные снимки знаменитости
10
 Просмотров: 36846
&quot;Почти голая с 3 мужчинами&quot; - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3 мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
10
 1 Просмотров: 29665
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 6 Просмотров: 23293
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде 7 Просмотров: 16329
Происшествия
Депутат погиб в аварии
Депутат погиб в аварии
Опять горит: в России прогремел взрыв в воинской части
Опять горит: в России прогремел взрыв в воинской части Просмотров: 18
Избитого 2-летнего мальчика бросили посреди улицы в коляске
Избитого 2-летнего мальчика бросили посреди улицы в коляске Просмотров: 819
Мужчина ограбил онкобольную девочку
Мужчина ограбил онкобольную девочку
 Просмотров: 324
Легковушка влетела под автобус: много травмированных
Легковушка влетела под автобус: много травмированных
3
 Просмотров: 675
Больше всего комментируют
9
Зеленский срочно позвонил Путину
7
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
6
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
4
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
4
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
Голосов: 785
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua