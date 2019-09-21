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суббота, 21 сентября 2019 11:11

Пьяный водитель влетел в стену и стрелял в полицейского
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В Черновцах пьяный 60-летний водитель на автомобиле врезался в дом и стрелял в полицейского
Фото: cv.npu.gov.ua
В Черновцах пьяный 60-летний водитель на автомобиле врезался в дом и стрелял в полицейского
В Черновцах пьяный 60-летний водитель на автомобиле врезался в дом и стрелял в полицейского
В Черновцах пьяный 60-летний водитель на автомобиле врезался в дом и стрелял в полицейского

В Черновцах пьяный 60-летний водитель на автомобиле врезался в дом. А когда к нему шли полицейские - начал стрелять.

Инцидент произошел на улице Русской 20 сентября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Житель Черновцов в состоянии алкогольного опьянения врезался в здание и повредил стену. Выйдя из автомобиля, он сделал выстрел из пистолета. Полицейские изъяли у него оружие и направили на экспертизу", - сказано в сообщении.

Водителя задержали на месте происшествия, полиция выясняет обстоятельства, проводится досудебное расследование. Возбуждено дело по статье "хулиганство".

Правоохранители задержали 46-летнего жителя Броварского района Киевской области. Будучи навеселе, мужчина устроил стрельбу, бросал кирпичом в полицейскую машину, а в салоне своего авто хранил гранаты.

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