Пьяный водитель влетел в стену и стрелял в полицейского

Фото: cv.npu.gov.ua

В Черновцах пьяный 60-летний водитель на автомобиле врезался в дом. А когда к нему шли полицейские - начал стрелять.

Инцидент произошел на улице Русской 20 сентября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевлянин на Peugeot скрывался от полиции и слетел с моста

"Житель Черновцов в состоянии алкогольного опьянения врезался в здание и повредил стену. Выйдя из автомобиля, он сделал выстрел из пистолета. Полицейские изъяли у него оружие и направили на экспертизу", - сказано в сообщении.

Водителя задержали на месте происшествия, полиция выясняет обстоятельства, проводится досудебное расследование. Возбуждено дело по статье "хулиганство".

Правоохранители задержали 46-летнего жителя Броварского района Киевской области. Будучи навеселе, мужчина устроил стрельбу, бросал кирпичом в полицейскую машину, а в салоне своего авто хранил гранаты.