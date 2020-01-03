Пьяный водитель влетел в припаркованную легковушку и уснул на месте аварии

На улице Тургеневской в ​​Киеве пьяный мужчина за рулем Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki.

От удара Volkswagen перевернулся, а его водитель выбрался из машины и лег отдыхать на землю, сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

Автор: Патрульная полиция Києва

Об обстоятельствах инцидента правоохранителям рассказал очевидец. Патрульные, прибывшие на место, обнаружили пьяного мужа. Он не понимал, что случилось, и как он вообще оказался в этом месте. Пройти освидетельствование на состояние опьянения гражданин отказался.

Автор: Патрульная полиция Києва

На водителя Volkswagen составили протокол.

Ранее сообщалось, что в Киевской области 17-летний юноша спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 14-летняя девушка и, вероятно, погибла 16-летняя.