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пятница, 03 января 2020 03:00

Пьяный водитель влетел в припаркованную легковушку и уснул на месте аварии

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На улице Тургеневской в ​​Киеве пьяный мужчина за рулем Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki.

От удара Volkswagen перевернулся, а его водитель выбрался из машины и лег отдыхать на землю, сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

Автор: Патрульная полиция Києва
 

Об обстоятельствах инцидента правоохранителям рассказал очевидец. Патрульные, прибывшие на место, обнаружили пьяного мужа. Он не понимал, что случилось, и как он вообще оказался в этом месте. Пройти освидетельствование на состояние опьянения гражданин отказался.

Автор: Патрульная полиция Києва
 

На водителя Volkswagen составили протокол.

Ранее сообщалось, что в Киевской области 17-летний юноша спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 14-летняя девушка и, вероятно, погибла 16-летняя.

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