Пьяный водитель влетел в припаркованную легковушку и уснул на месте аварии

На улице Тургеневской в Киеве пьяный мужчина за рулем Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki.
От удара Volkswagen перевернулся, а его водитель выбрался из машины и лег отдыхать на землю, сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.
Об обстоятельствах инцидента правоохранителям рассказал очевидец. Патрульные, прибывшие на место, обнаружили пьяного мужа. Он не понимал, что случилось, и как он вообще оказался в этом месте. Пройти освидетельствование на состояние опьянения гражданин отказался.
На водителя Volkswagen составили протокол.
Ранее сообщалось, что в Киевской области 17-летний юноша спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 14-летняя девушка и, вероятно, погибла 16-летняя.
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