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воскресенье, 30 июня 2019 19:40

Пьяный водитель устроил аварию

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Пьяный водитель устроил аварию
В Харькове произошла авария. Фото: полиция

В Харькове на Белгородском шоссе произошла авария, в которой пострадали четыре человека.

Среди пострадавших были дети 4 и 10 лет, сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

"С травмами средней степени тяжести в больницу доставлены водитель автомобиля Toyota и трое пассажиров Volkswagen, среди которых дети 4 и 10 лет. Авария произошла 29 июня в 23.25 на Белгородском шоссе в Харькове", - говорится в сообщении.

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Со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Деревянко двигался автомобиль Toyota. В районе АЗС по улице Сокильницькои водитель иномарки столкнулся с автомобилем Volkswagen, который двигался впереди в попутном направлении. По предварительным выводам, водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель другой иномарки был трезв.

Возле села Бердянка Зачепиловского района Харьковской пассажирский автобус Neoplan столкнулся с грузовиком Scania. В результате 1 человек погиб, еще 3 - в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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