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суббота, 15 мая 2021 10:10

Пьяный водитель сбил группу подростков: есть погибший

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Пьяный водитель сбил группу подростков: есть погибший
В Луганской области в результате наезда автомобиля на четырех подростков один из них погиб, трое госпитализированы. Фото: полиция Луганской области

В Луганской области в результате наезда автомобиля на четырех подростков один из них погиб, трое госпитализированы.

ДТП произошло 14 мая в 22.51, передает полиция Луганской обл. В Сватовское отделения поступило сообщение о том, что в с. Мостки, на ул. Покровский, недалеко от дома 58, произошло ДТП с травмированными.

Полицейские установили, что 34-летний житель с. Круглое, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле "Рено-Меган" совершил наезд на четырех подростков из с. Мостки, которые шли по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении.

От полученных телесных повреждений 14-летний парень погиб на месте. Еще трое подростков - 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девушки - госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Самая младшая пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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По данному факту возбуждено уголовное производство. Водитель задержан.

В полдень 13 мая в аварии на трассе в Полтавской области погибла съемочная группа телеканала НТН. Около 12:00 столкнулись легковой автомобиль Toyota с грузовиком Volvo. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте ДТП.

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