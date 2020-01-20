Пьяный водитель разбил более пол десятка авто

Фото: kiev.informator.ua

Утром 20 января в Киеве на проспекте Науки пьяный водитель на Mitsubishi устроил масштабную аварию с более пол десятком авто.

Пьяная компания ехала на Mitsubishi Space Star и на скорости влетела в кроссовер Suzuki, далее в "ГАЗель", которую отбросило на "Жигули", а затем с эффектом домино также были повреждены Volkswagen, Mercedes-Benz и Audi, об этом сообщается в видео на странице Dtp.kiev.ua в Facebook.

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По предварительным данным, двое из Space Star скрылись. У водителя освидетельствование показало 2,9 промилле алкоголя в крови. Кроме него на месте был еще один пассажир авто.

Во время ДТП пострадали два человека.

Возле села Александрия возле Ровно столкнулись 7 автомобилей. Травмировались два человека.