Пьяный водитель перепутал педали: произошла серьезная авария

В Киеве произошло ДТП с участием 3 автомобилей. Фото: Эспрессо

В Киеве на улице Лаврской произошла серьезная авария с пострадавшими.

Столкнулись три автомобиля - Хюндай Тюксон, Фольксваген и Ленд Ровер. Об этом сообщают Вартови.Эспрессо.

Как отмечается, автомобиль Хюндай Тюксон двигался со стороны Лавры в сторону центра, в это время два других автомобиля ехали в противоположном направлении. По словам водителя Хюндай, его подрезал неизвестный автомобиль, он пытался затормозить, но перепутал педали и нажал на газ, из-за чего авто вынесло на встречную полосу, где в то время ехал Volkswagen. От удара последнего отбросило в Ленд Ровер.

Пострадали супруги с Фольксвагена, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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В то же время водитель Ленд Ровера добавил, что водитель Хюндай был с признаками алкогольного опьянения.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

В районе Клеверного моста под Одессой утром 28 ноября произошло три столкновения. В результате были разбиты 17 машин, есть погибшие и травмированные.