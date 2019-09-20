Пьяный водитель на горящем BMW ездил по ночному Киеву

Пьяный водитель в Киеве ездил на горящем авто. Фото: ТСН

В ночь на 20 сентября пьяный водитель ездил по Киеву на горящем и разбитом BMW.

Авто с клубами дыма заметили правоохранители и приказали остановиться, пишет ТСН.

Водитель проигнорировал просьбу. Патрульные заблокировали авто и начали его тушить. Пожарные ликвидировали возгорание окончательно.

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Правоохранители проверили водителя на состояние алкоголя. Обнаружили 1,47 промилле.

На водителя составили протокол за вождение в пьяном виде и невыполнение требования об остановке.

19 сентября в селе Брыков Шумского района Тернопольской области пьяный водитель ВАЗ-2101 влетел в припаркованный КамАЗ. Кроме него, в машине находились жена и двое их дочерей.