Пьяный водитель на горящем BMW ездил по ночному Киеву

 
Ексклюзивы
1/5
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2574
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
1 Просмотров: 2376
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1233
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 342
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1224
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 2997
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 1008
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4734
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 378
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
4
10
4
5
5
Пьяный водитель покалечил дочерей и жену
Пьяный водитель покалечил дочерей и жену
Горел военный госпиталь
Горел военный госпиталь
Супруги устроили мордобой в столичном ресторане
Супруги устроили мордобой в столичном ресторане
В центре Киева пьяная водитель устроила ДТП: показали фото и видео
В центре Киева пьяная водитель устроила ДТП: показали фото и видео
В Ирпене разоблачили жилищную аферу на 80 млн грн
В Ирпене разоблачили жилищную аферу на 80 млн грн
Видео
Все видео
На киевском мосту перевернулся кран
На киевском мосту перевернулся кран
Аваков хочет взять на поруки "минера" моста Метро
Аваков хочет взять на поруки "минера" моста Метро
"Минеру" моста Метро смягчили обвинение
"Минеру" моста Метро смягчили обвинение
Убийца коллег из АЗС имел 4 пистолета
Убийца коллег из АЗС имел 4 пистолета
Задержание "минера" моста Метро: появилось видео
Задержание "минера" моста Метро: появилось видео
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4734
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5130
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1710
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31257
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 сентября 2019
Просмотров: 297
Перший ранок осені
Вранці бачиш, що коло порога й далі, у дворі й на городі, побільшало сухого жовтого вербового листя. Воно береться наче нізвідки, бо крони ...
пятница, 20 сентября 2019 14:24

Пьяный водитель на горящем BMW ездил по ночному Киеву

  Комментировать
Пьяный водитель на горящем BMW ездил по ночному Киеву
Пьяный водитель в Киеве ездил на горящем авто. Фото: ТСН

В ночь на 20 сентября пьяный водитель ездил по Киеву на горящем и разбитом BMW.

Авто с клубами дыма заметили правоохранители и приказали остановиться, пишет ТСН.

Водитель проигнорировал просьбу. Патрульные заблокировали авто и начали его тушить. Пожарные ликвидировали возгорание окончательно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева пьяная водитель устроила ДТП: показали фото и видео

Правоохранители проверили водителя на состояние алкоголя. Обнаружили 1,47 промилле.

На водителя составили протокол за вождение в пьяном виде и невыполнение требования об остановке.

19 сентября в селе Брыков Шумского района Тернопольской области пьяный водитель ВАЗ-2101 влетел в припаркованный КамАЗ. Кроме него, в машине находились жена и двое их дочерей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяный водитель на горящем BMW ездил по ночному Киеву». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

На крыше вагона ехал в Луганск за солью - языковеда осудили на 12 лет

Запретили украинский язык в вузах

Украинские военные договорились об активных действиях

Первое кругосветное путешествие длилось три года

Софи Лорен - 85: замужем за "отцом", беременности в постели и тюрьма за неуплату налогов

Самое читаемое
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
3
 Просмотров: 33966
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому Просмотров: 27513
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн 1 Просмотров: 22403
Дешевле, чем у жены Луценко: &quot;слуга народа&quot; засветила сумку в Раде
Дешевле, чем у жены Луценко: "слуга народа" засветила сумку в Раде
4
 1 Просмотров: 21752
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык 11 Просмотров: 20754
Происшествия
Подозреваемому в тройном убийстве избрана мера пресечения
Подозреваемому в тройном убийстве избрана мера пресечения Просмотров: 144
АТОшнику проломили голову в супермаркете
АТОшнику проломили голову в супермаркете Просмотров: 918
Суд отпустил киллеров
Суд отпустил киллеров Просмотров: 729
Пьяный водитель покалечил дочерей и жену
Пьяный водитель покалечил дочерей и жену
4
 1 Просмотров: 513
12-летняя школьница стала жертвой 53-летнего педофила
12-летняя школьница стала жертвой 53-летнего педофила Просмотров: 837
Больше всего комментируют
11
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
4
Пристайко дал согласие на "формулу Штайнмайера": подробности
3
Суд отменил арест Ефремова
3
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
Голосов: 1373
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua