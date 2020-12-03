Пьяный водитель гонял по городу без шин и делал опасные маневры

Когда полицейские остановили нарушителя, оказалось, что он пьян Фото: facebook.com/kyivpatrol

В Киеве мужчина ездил по улицам города на автомобиле без шин и выполнял опасные маневры.

Когда правоохранители остановили нарушителя, оказалось, что он пьян, сообщили в патрульной полиции Киева.

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"Вчера около полуночи сразу несколько граждан обратились на линию 102 с сообщением о том, что водитель BMW совершает опасные маневры и подвергает опасности других. Заявители сообщили государственный номерной знак автомобиля, а также, что автомобиль движется без резины на колесах. Патрульные обратились за помощью к коллегам, которые следят за безопасностью города через камеры видеонаблюдения, и совместными действиями остановили BMW на проспекте Победы. Автомобиль был существенно поврежден, а в 33-летнего руководителя правоохранители обнаружили явные признаки алкогольного опьянения ", - говорится в сообщении.

Водитель отказался проходить тест на содержание алкоголя. Полицейские составили на него административные материалы.

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