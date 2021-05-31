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понедельник, 31 мая 2021 17:11

Пьяный полицейский с женой за рулем устроили перепалку с прохожим

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Пьяный полицейский с женой за рулем устроили перепалку с прохожим
Фото: barnews.city

На Днепропетровщине полицейский с женой набросились на прохожего с матами за то, что тот попросил их вызвать друзей или драйвера и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Видео инцидента разместили на YouTube-канале "Полиция Днепра". На нем видно, что мужчина и женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения пытаются сесть в машину и уехать из пикниковой зоны.

В подписи к видео указано, что полуголый мужчина на видео - полицейский, а женщина, которая пытается завести машину - его жена.

Прохожий сделал паре замечание о том, что им не стоит в таком состоянии садиться за руль. Однако в ответ на него посыпалась нецензурная брань. У него даже попытались забрать камеру из рук .

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После долгих споров с использованием нецензурных слов и личных оскорблений в адрес прохожего, полицейский остался в пикниковой зоне, а его нетрезвая жена все же села за руль автомобиля и уехала в неизвестном направлении.

"Будучи в пьяном виде, мужчина, понимая всю степень ответственности, после замечания не желал ехать, но жена считает иначе. Новая полиция Украина. Неправомерные действия сотрудников патрульной полиции Новомосковска. Произвол органов исполнительной власти. Полицейские нарушают закон. П'яная жена сотрудника полиции решила, что она тоже полицейский, и быкует не по-детски", - говорится в описании к видео.

Известно, что мужчина лейтенант патрульной полиции Николай Роговой. В подразделении патрульной полиции начали служебное расследование этого инцидента, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранителя-нарушителя уже уволили.

В Одессе сегодня ночью, 25 мая, нетрезвый мужчина сначала громко кричал, а потом стрелял. Дебош он устроил на перекрестке ул. Разумовской и Скисной. По предварительной информации, дебоширом оказался сотрудник полиции.

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