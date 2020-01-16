Пьяный полицейский с друзьями попали в скандал

Пьяная компания во главе с полицейским избила мужчину и разбила его авто. Фото - kir.gp.gov.ua

В Александрии Кировоградской области задержали инспектора роты тактико-оперативного реагирования полиции.

Он вместе с друзьями избили мужчину и разбили его авто, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Полицейский и его друзья были пьяны. Спровоцировали конфликт с местным жителем. Затем без всяких причин избили его и разбили его авто", - сказано в сообщении.

Кроме полицейского задержали одного из его товарищей. Следователи готовят им сообщение о подозрении в хулиганстве. Все обстоятельства дела устанавливаются.

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