Пьяный полицейский с друзьями попали в скандал

В Александрии Кировоградской области задержали инспектора роты тактико-оперативного реагирования полиции.
Он вместе с друзьями избили мужчину и разбили его авто, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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"Полицейский и его друзья были пьяны. Спровоцировали конфликт с местным жителем. Затем без всяких причин избили его и разбили его авто", - сказано в сообщении.
Кроме полицейского задержали одного из его товарищей. Следователи готовят им сообщение о подозрении в хулиганстве. Все обстоятельства дела устанавливаются.
В Одессе женщина с удостоверением сотрудника Нацполиции устроила перепалку с матами. Размахивала удостоверением и лезла в драку с людьми на улице.
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