Пьяный пенсионер застрелил супругов

66-летний пенсионер застрелил из ружья супругов. Фото: Proms

В Херсонской области 66-летний пенсионер застрелил супругов.

Трагедия произошла в субботу, 8 июня. К правоохранителям обратилась жительница райцентра, которая заявила, что ее бывший муж застрелил 42-летнего гражданина и 45-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Между пенсионером и супругами произошел конфликт во время распития алкоголя.

"Следственно-оперативная группа обнаружила подозреваемого по месту его проживания в нетрезвом состоянии. Он сидел во дворе с охотничьим ружьем в руках. Пенсионер рассказал полицейским, что около 17:00 пришел к потерпевшим в гости. Во время застолья хозяин дома приревновал гостя к своей сожительницы. Возникла ссора и драка ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подозреваемый сбегал домой за ружьем, вернулся и застрелил супругов. После чего позвонил сыну и рассказал, что натворил.

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Пенсионера задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

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