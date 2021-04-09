Пьяный мужчина разбил десяток авто и уснул на капоте

Фото: p-p.com.ua

В Луцке в элитном жилом комплексе "Яровица" мужчина разбил почти десяток автомобилей. А потом заснул на капоте чужого авто.

Инцидент произошел 9 апреля около 04:00. Об этом сообщил владелец одной из разбитых легковушек, пишет Под прицелом.

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Поврежденные дорогостоящие машины - отбиты все зеркала, обломки разбросаны по паркингу.

На месте происшествия работает полиция.

В Харькове задержали мужчину, который разбил 7 авто и витрины 2 магазинов. Инцидент произошел ночью на ул. Гагарина. На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.