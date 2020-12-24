Пьяный мужчина напал на полицейского и сломал ему челюсть

Патрульного забрали в больницу с переломом челюсти Фото: ukrinform.ua

В Одессе полицейский пострадал от рук пьяного мужа.

Инцидент произошел в Малиновском районе, пишет Думская. Патрульных вызвали на улицу Героев Крут, где вспыхнула пьяная драка.

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Прибыв на место, правоохранители задержали одного из участников конфликта - мужчину 1983 года рождения. Он был пьян, вел себя неадекватно и ударил в лицо лейтенанта полиции.

Патрульного забрали в больницу с переломом челюсти.

На Херсонщине агрессивный мужчина напал на полицейского и сломал ему палец. Инцидент произошел в Нововоронцовском районе. Полицейские остановили водителя, который ехал не по правилам. На них напал его пассажир.