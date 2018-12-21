Пьяный директор школы устроил ДТП

Виновник ДТП оказался директором сельской школы. Фото: 24tv.ua

В Киевской области пьяный директор сельской школы устроил ДТП. Мужчина на своем автомобиле марки Renault сзади врезался в машину Volkswagen.

Авария произошла в городе Боярка под Киевом в пятницу, 21 декабря. Об этом сообщают "Стражи эспрессо".

Очевидцы рассказали, что виновник ДТП был пьян. Позже оказалось, что им был директор школы села Заборье.

Односельчане рассказали, что неоднократно видели педагога пьяным на работе. За руль в состоянии алкогольного опьянения он также сел не впервые.

К счастью авария была относительно несерьезная, обошлось без жертв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевик раздавил БТРом мужчину

Утром 21 декабря на трассе Киев-Одесса произошло масштабное столкновение. Участниками аварии стали более 10 транспортных средств.