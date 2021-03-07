Пьяный 17-летний парень гонял по Киеву на отцовском "Мерседесе"

Пьяного водителя догнали возле его дома.

В Киеве 17-летний парень, который был пьян, катался по городу на Mercedes. В салоне также находился его собутыльник.

Водитель нарушил правила дорожного движения и был замечен патрульными. Однако не остановился на сигнал, поданный правоохранителями. Наоборот - начал убегать, сообщил Киев Оперативный.

"В итоге - он помчался домой и пытался залететь в подземный паркинг, автоматические ворота не успели открыться и он их работу немного откорректировал. Как и внешний вид багажника на крыше Mercedes", - говорится в сообщении.

Проверка водителя на драгере показала 0,84 промилле, при норме 0,2.

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Выяснилось, что автомобиль принадлежит отцу парня-водителя.

1 марта в Соломенском районе Киева автомобиль Fiat на скорости въехал в стену здания. Водитель и его пассажирка повреждения не получили. У владельца машины были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, на него были составлены протоколы по двум статьям.