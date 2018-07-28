Пьяные водители и неисправный транспорт - показали результаты глобальной проверки пассажироперевозчиков

44 перевозчики предоставляли услуги без лицензии

Национальная полиция Украины обнародовала данные тотальной проверки на пассажирском транспорте.

В течение пяти дней проверили 12 тыс. транспортных средств и выявили более двух тысяч нарушений, совершенных водителями-перевозчиками. Об этом сообщила заместитель директора департамента коммуникаций Нацполиции Ольга Атаманова в Facebook.

"Но самое страшное - выявлено 10 водителей, управлявших автобусами в состоянии опьянения", - написала она.

Руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич уточнил, что за время проверки было выявлено 383 технически неисправных транспортных средства, из них 79 переоборудованы с нарушением норм и стандартов.

Также зафиксировано 463 случая перевозки пассажиров больше установленной нормы.

44 перевозчики предоставляли услуги без лицензии.

139 транспортных средств не прошли обязательный технический контроль.

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