Пьяные водители и неисправный транспорт - показали результаты глобальной проверки пассажироперевозчиков

Национальная полиция Украины обнародовала данные тотальной проверки на пассажирском транспорте.
В течение пяти дней проверили 12 тыс. транспортных средств и выявили более двух тысяч нарушений, совершенных водителями-перевозчиками. Об этом сообщила заместитель директора департамента коммуникаций Нацполиции Ольга Атаманова в Facebook.
"Но самое страшное - выявлено 10 водителей, управлявших автобусами в состоянии опьянения", - написала она.
Руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич уточнил, что за время проверки было выявлено 383 технически неисправных транспортных средства, из них 79 переоборудованы с нарушением норм и стандартов.
Также зафиксировано 463 случая перевозки пассажиров больше установленной нормы.
44 перевозчики предоставляли услуги без лицензии.
139 транспортных средств не прошли обязательный технический контроль.
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Задержка или отмена долгожданного рейса - это неприятность, с которой может столкнуться каждый турист. Независимо от виновника ситуации, пассажир должен рассчитывать на помощь и комфорт при ожидании. Как действовать и что требовать от авиакомпании в подобной ситуации, посоветовала "Единственная".
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