Пьяные мужчины порезали колеса 20 автомобилей

Под Киевом двое мужчин повредили 20 автомобилей и выбили двери супермаркета. Фото: Chesk

Под Киевом в селе Коцюбинское двое пьяных мужчин повредили 20 автомобилей и взломали дверь супермаркета.

Как отмечается, двое друзей стали портить чужое имущество после того, как не смогли пополнить запас алкогольных напитков. Об этом сообщает Информатор.

46-летний мужчина и его 23-летний знакомый были в состоянии сильного опьянения, но им этого показалось мало. Мужчины пошли в ближайший магазин, где им отказали в продаже. После этого они выломали двери закрытого супермаркета, но ничего не украли. Вместо этого мужчины отправились на парковку, где порезали колеса 9 автомобилей, а по дороге домой повредили еще 11 транспортных средств.

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Уже утром мужчин нашли правоохранители. Их подозревают в уголовном преступлении по статье 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).





Возле выхода из станции метро Контрактовая площадь в Киеве мужчина ударил ножом незнакомца и пытался убежать. Однако сразу после преступления был задержан.