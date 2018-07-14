Пьяному руководителю района после смертельной аварии объявили о подозрении

Автор: 112 Украина Виктор Олефир уволился с должности руководителя района и получил подозрение после смертельной аварии

Председатель Перечинской райгосадминистрации Закарпатской области Виктор Олефир написал заявление на увольнение после ДТП, когда он в нетрезвом состоянии наехал на двух женщин, одна из которых умерла.

"Председатель РГА написал заявление на увольнение, отстранен от должности, в Киев направлены материалы на его освобождение", - говорится в сообщении на сайте главы Закарпатаськои ОГА Геннадия Москаля.

В то же время прокурор Закарпатской области объявил о подозрении голове Виктору Олефиру в совершении смертельного ДТП, говорится на сайте прокуратуры Закарпатской области.

В Перечине 15 июля объявили днем ​​траура и отменили ежегодный фестиваль лемковской культуры "Лемкивска костер", который должен был состояться в воскресенье в с. Ворочево, пишет hromadske.

Подозрение объявили по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего).

Полиция останавливала голову Перечинской райгосадминистрации Виктора Олефира за несколько минут до того, как он сбил двух женщин, одна из которых умерла.

Об этом председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль Олефир врезался в легковой автомобиль, однако "его отпустили через высокую должность". Буквально за 20 минут до этого ДТП он совершил еще одну, столкнулся с "девяткой", пишет 112.

Мэр Перечина Иван Погориляк прояснил, как главе района удалось избежать задержания после первого инцидента.

"То, что полиция якобы отпустила Олефира — это неправда. Он совершил ДТП в Ворочево, но уладили вопрос на месте, и его домой привез другой водитель. Как оказалось, позже он (Олефир) снова сел за руль и совершил ДТП", — рассказал Погориляк.

Ранее чиновник не был замечен за употребление алкогольных напитков перед управлением авто.

В городе Перечин на Закарпатье на ул. Октябрьской 13 июля в 22:37 председатель Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин. Одна из них погибла, другая находится в реанимации.